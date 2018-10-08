На территории строительного рынка в Реутове возник пожар

В подмосковном Реутове произошло возгорание на территории строительного рынка. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«8 октября 2018 года в 02:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19», — говорится в тексте.

Отмечается, что для ликвидации возгорания задействованы 42 человека и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Подольске сотрудники МЧС ликвидировали пожар на заводе по обработке металла.

В августе интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Удмуртии оценили ущерб, причинённый лесному фонду в результате пожаров.