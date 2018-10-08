На территории строительного рынка в Реутове возник пожар

Короткая ссылка
В подмосковном Реутове произошло возгорание на территории строительного рынка. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«8 октября 2018 года в 02:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19», — говорится в тексте.

Отмечается, что для ликвидации возгорания задействованы 42 человека и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Подольске сотрудники МЧС ликвидировали пожар на заводе по обработке металла. 

В августе интернет-издание «Сусанин» передавало, что в Удмуртии оценили ущерб, причинённый лесному фонду в результате пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить