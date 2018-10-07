В центре Москвы задержали угрожавших сотрудникам Росгвардии мужчин

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В центре Москвы задержали подозреваемых, которые мешали задержанию нарушителя правил дорожного движения и угрожали сотрудникам Росгвардии. Об этом информирует пресс-служба Центрального округа Росгвардии.
В центре Москвы задержали угрожавших сотрудникам Росгвардии мужчин
  • РИА Новости

По данным ведомства, на улице Россолимо сотрудники Росгвардии блокировали автомобиль, водитель которого, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, создавал аварийную ситуацию. Отмечается, что он «выписывал круги на проезжей части».

«Задержанию водителя воспрепятствовала группа лиц. Двое мужчин, в руках одного из которых был предмет, похожий на нож, угрожали сотрудникам Росгвардии», — заявили в пресс-службе. 

Отмечается, что сотрудники Росгвардии сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего задержали двух злоумышленников и водителя. Задержанных передали полиции. 

Ранее «Крыминформ» сообщало, что сотрудники Росгвардии и СОБР провели совместные учения в Крыму.

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