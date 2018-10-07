В МВД сообщили об обысках в полиции Нижневартовска

Управление МВД по ХМАО совместно с ФСБ проводят обыски в одном из подразделений полиции Нижневартовска. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

«Обыски проводят сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности… в одном из подразделений УМВД Нижневартовска. Мы эту информацию подтверждаем», — заявил он.

Отмечается, что если вина сотрудников полиции после обысков будет установлена, то указанных сотрудников уволят и привлекут к ответственности, согласно действующему законодательству.

При этом в МВД не уточнили, в связи с чем проводятся обыски.

Ранее стало известно, что ФСБ проводит обыск в управлении МВД по Екатеринбургу.