Следователи проводят проверку по факту смерти пассажира рейса Симферополь — Петербург

Короткая ссылка
Южное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту смерти в международном аэропорту Платов 55-летнего жителя Ялты, потерявшего сознание на борту самолёта Симферополь — Санкт-Петербург. Об этом сообщает kp.ru.
Следователи проводят проверку по факту смерти пассажира рейса Симферополь — Петербург
  • РИА Новости

Лайнер совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. К пассажиру прибыли медики, но оказать помощь не успели.

«По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.

В сентябре Nation News сообщало, что в аэропорту Пулково экстренно приземлился самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить