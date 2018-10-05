Следователи проводят проверку по факту смерти пассажира рейса Симферополь — Петербург
- РИА Новости
Лайнер совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. К пассажиру прибыли медики, но оказать помощь не успели.
«По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.
В сентябре Nation News сообщало, что в аэропорту Пулково экстренно приземлился самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки.