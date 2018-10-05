В Томске прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в исправительных колониях
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- РИА Новости
Так, в ИК №2 и №3 не хватает огнетушителей, а в последней те, что в наличии, обслуживаются с нарушением правил.
Кроме того, в колонии №3 не проводили пропитку деревянных конструкций кровли отдельных зданий.
В ИК №4, лечебном исправительном учреждении и Томской воспитательной колонии огнезащитную обработку вовремя не проверяли.
Начальникам исправительных учреждений внесли три представления об устранении нарушений. Также на администрацию ИК №3 в суд передан иск с требованием устранить нарушения. Документы прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
В августе портал ВашГород.ру сообщал, что суд постановил закрыть ТЦ в Новосибирске из-за нарушений пожарной безопасности.