В Томске прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в исправительных колониях

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В Томске прокуратура совместно с пожарными проверила исправительные колонии города, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Выявлены нарушения.
В Томске прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в исправительных колониях
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Так, в ИК №2 и №3 не хватает огнетушителей, а в последней те, что в наличии, обслуживаются с нарушением правил.

Кроме того, в колонии №3 не проводили пропитку деревянных конструкций кровли отдельных зданий.

В ИК №4, лечебном исправительном учреждении и Томской воспитательной колонии огнезащитную обработку вовремя не проверяли.

Начальникам исправительных учреждений внесли три представления об устранении нарушений. Также на администрацию ИК №3 в суд передан иск с требованием устранить нарушения. Документы прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

В августе портал ВашГород.ру сообщал, что суд постановил закрыть ТЦ в Новосибирске из-за нарушений пожарной безопасности.

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