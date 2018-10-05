В Томске прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в исправительных колониях

В Томске прокуратура совместно с пожарными проверила исправительные колонии города, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Выявлены нарушения.

Так, в ИК №2 и №3 не хватает огнетушителей, а в последней те, что в наличии, обслуживаются с нарушением правил.

Кроме того, в колонии №3 не проводили пропитку деревянных конструкций кровли отдельных зданий.

В ИК №4, лечебном исправительном учреждении и Томской воспитательной колонии огнезащитную обработку вовремя не проверяли.

Начальникам исправительных учреждений внесли три представления об устранении нарушений. Также на администрацию ИК №3 в суд передан иск с требованием устранить нарушения. Документы прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

В августе портал ВашГород.ру сообщал, что суд постановил закрыть ТЦ в Новосибирске из-за нарушений пожарной безопасности.