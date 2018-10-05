Названы самые популярные станции нового участка Солнцевской линии московского метро
- Станция «Новопеределкино» / © Агентство городских новостей «Москва»
Семь станций — «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» — открылись 30 августа.
Наибольшей популярностью пользовалось «Новопеределкино», где пассажиропоток составил более 420 тыс. человек.
В топ-3 также попали «Рассказовка» и «Солнцево», которыми воспользовались 398 тыс. и 385 тыс. пассажиров соответственно, передаёт телеканал «360».
После запуска нового участка им ежедневно пользовались в среднем 73 тыс. человек. К концу сентября показатель вырос до 77 тыс.
Ранее НСН сообщала, что в столице открыли проспект Лихачёва с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории бывшего завода ЗИЛ.