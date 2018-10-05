СК завёл дело по факту отравления неизвестными духами 18 студентов в Татарстане

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Следственный комитет завёл дело после того, как 18 студентов педагогического колледжа в Татарстане отравились духами неизвестного происхождения.
СК завёл дело по факту отравления неизвестными духами 18 студентов в Татарстане
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«5 октября в Арскую ЦРБ с признаками отравления парами духов госпитализированы 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Тукая», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального СК.

Отмечается, что отравление произошло после того, как одна из студенток распылила в аудитории духи неизвестного происхождения.

Студентам оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Московской области начали проверку по факту смерти первокурсника на базе отдыха.

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