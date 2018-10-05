Проекты RT #Romanovs100 и #1917LIVE вышли в финал премии The Drum Content Awards

Исторические мультимедийные проекты RT #Romanovs100 и #1917LIVE вошли в шорт-лист в четырёх категориях премии The Drum Content Awards 2018, которая отмечает работы в области маркетинга и рекламы.

Масштабный мультимедийный кроссплатформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетней годовщине расстрела царской семьи, будет бороться за победу в трёх категориях: «Лучшая кампания по продвижению брендированного контента», «Лучшее использование контента на социальных платформах» и «Лучшая стратегия по маркетингу медиаконтента».

RT #1917LIVE также вышел в финал The Drum Content Awards 2018 — в категории «Наиболее инновационное или креативное использование контента».

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырех социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram.

На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

#1917LIVE — историческая Twitter-реконструкция событий 1917 года в России. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат.

В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Проект завоевал уже более 20 международных и российских премий.

В августе рекламная кампания RT «Валите на нас», промо к ЧМ-2018 и проморолики проектов #Romanovs100 и #1917LIVE также вошли в шорт-лист премии «Медиабренд» в семи категориях.