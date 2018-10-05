В ОАК рассказали подробности о разбившемся в Подмосковье МиГ-29

Лётный ресурс разбившегося в Подмосковье МиГ-29 превышен не был, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Наработка по лётным часам и посадкам в рамках установленного производителем ресурса. Все регламентные работы проведены в установленные сроки», — цитирует ТАСС сообщение корпорации.

Отмечается, что самолёт МиГ-29УБ поступил в ЛИИ имени Громова в 1994 году из военной части.

С завода истребитель был выпущен в 1992 году.

Ранее в ОАК сообщили, что причиной падения истребителя МиГ-29 в Московской области могла стать неполадка в системе управления. Для выяснения причин крушения создана специальная комиссия.