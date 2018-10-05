В ОАК рассказали подробности о разбившемся в Подмосковье МиГ-29
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«Наработка по лётным часам и посадкам в рамках установленного производителем ресурса. Все регламентные работы проведены в установленные сроки», — цитирует ТАСС сообщение корпорации.
Отмечается, что самолёт МиГ-29УБ поступил в ЛИИ имени Громова в 1994 году из военной части.
С завода истребитель был выпущен в 1992 году.
Ранее в ОАК сообщили, что причиной падения истребителя МиГ-29 в Московской области могла стать неполадка в системе управления. Для выяснения причин крушения создана специальная комиссия.