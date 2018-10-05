В Якутске горит здание торгового центра
- РИА Новости
Как сообщает сетевое издание YSIA.RU со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло на третьем этаже торгового комплекса. По их словам, огонь разгорелся за несколько минут.
В Якутске горит СахаЭКСПОцентр 😱— ЯСИА (@ysia_news) 5 октября 2018 г.
https://t.co/WlliiLezeRpic.twitter.com/bUYJfa8jxn
Отмечается, что на место приехали несколько пожарных нарядов.
Представитель Сибирского регионального центра МЧС России сообщил РИА Новости, что внутри торгового центра загорелся павильон, идёт эвакуация.