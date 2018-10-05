В Якутске горит здание торгового центра

В Якутске горит здание ТЦ «СахаЭкспоЦентр», очевидцы сообщают об открытом огне. Проводится эвакуация.

Как сообщает сетевое издание YSIA.RU со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло на третьем этаже торгового комплекса. По их словам, огонь разгорелся за несколько минут.

Отмечается, что на место приехали несколько пожарных нарядов.

Представитель Сибирского регионального центра МЧС России сообщил РИА Новости, что внутри торгового центра загорелся павильон, идёт эвакуация.