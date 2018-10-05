В МЧС сообщили о гибели 13 человек в ДТП под Тверью

В пресс-службе МЧС России сообщили, что при столкновении автобуса с маршрутным такси в Тверской области, по уточнённым данным, 13 человек погибли, ещё четверо пострадали.

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«Последние данные по ДТП: 17 пострадавших, в том числе 13 погибших, четверо доставляются в лечебные учреждения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС. Отмечается, что ДТП произошло возле населённого пункта Некрасово в Калининском районе. Столкнулись микроавтобус Ford Transit, следовавший из Старицы, и автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева. МЧС открыло горячую линию. На место ДТП выехал губернатор Тверской области. Для эвакуации раненых вылетел вертолёт МЧС. Ранее в оперативном штабе ЧС сообщали о 12 погибших.