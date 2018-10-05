В Кабардино-Балкарии при пожаре погибли три человека

Короткая ссылка
В Кабардино-Балкарии в городе Баксане произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли три человека.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МЧС по региону Кантемира Берова.

«В результате пожара, который произошёл в многоквартирном доме в городе Баксане, погибли одна женщина и двое детей», — сообщил он.

По его словам, ещё двое пострадавших госпитализированы.

В связи с пожаром на третьем этаже пятиэтажного дома были эвакуированы жильцы. К настоящему времени пожар ликвидирован.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 170 человек эвакуировали из роддома из-за пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить