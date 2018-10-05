В Кабардино-Балкарии при пожаре погибли три человека
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МЧС по региону Кантемира Берова.
«В результате пожара, который произошёл в многоквартирном доме в городе Баксане, погибли одна женщина и двое детей», — сообщил он.
По его словам, ещё двое пострадавших госпитализированы.
В связи с пожаром на третьем этаже пятиэтажного дома были эвакуированы жильцы. К настоящему времени пожар ликвидирован.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 170 человек эвакуировали из роддома из-за пожара.