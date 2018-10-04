В Коми проверяют сообщения об ударе ребёнка током на детской площадке

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В Усогорске начали проверку сообщений об ударе ребёнка током на детской площадке, передаёт kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Коми.
В Коми проверяют сообщения об ударе ребёнка током на детской площадке
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 2 октября.

«По опубликованной в СМИ информации о получении трёхлетним ребёнком удара током на детской площадке в торговом центре организована процессуальная проверка», — рассказали следователи.

Они намерены дать правовую оценку на наличие признаков преступления, которое предусмотрено статьёй о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области организовали проверку из-за травмирования девушки на аттракционе в зоопарке.

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