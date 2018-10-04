В Севастополе начали проверку из-за выпадения малолетнего ребёнка из окна

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В Севастополе организовали проверку из-за выпадения малолетнего ребёнка из окна подъезда многоквартирного дома.
В Севастополе начали проверку из-за выпадения малолетнего ребёнка из окна
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Установлено, что мальчик, которому почти два года, вышел на лестничную площадку между четвёртым и пятым этажами, где находились его велосипеды.

«Выбежавшая за ним следом мама обнаружила, что окно на площадке разбито, а ребёнок упал на козырёк подъезда. Малыша доставили в больницу, сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии», — уточнили следователи.

Устанавливаются обстоятельства инцидента. В частности, планируется изучить деятельность управляющей компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.

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