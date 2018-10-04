В Москве рассказали о планах по строительству Юго-Восточной хорды

В Москве рассказали подробности о планах по строительству Юго-Восточной хорды, сообщает kp.ru.

Как заявил заммэра Марат Хуснуллин, ЮВХ стартует от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро и дойдёт до Третьего транспортного кольца, а в перспективе протянется до Новой Москвы.

Новая трасса должна соединиться с Южной рокадой и Северо-Восточной хордой.

По словам Хуснуллина, проект планировки ЮВХ будет готов до конца 2018 года. Начало работ намечено на осень 2019-го.

Ранее инженер-проектировщик, завкафедрой проектирования в Московском автодорожном институте, профессор Павел Поспелов прокомментировал Nation News открытие третьего участка Северо-Восточной хорды в Москве.