Под Севастополем ликвидировали свалку нефтепродуктов

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На высоте Горная под Севастополем ликвидировали свалку нефтепродуктов.
Под Севастополем ликвидировали свалку нефтепродуктов
  • © Севприроднадзор

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Ликвидацию произвёл землепользователь. Поиск виновных ведёт отдел МВД России по Балаклавскому району.

Лабораторные исследования показали, что концентрация нефтепродуктов на загрязнённых участках превышала показатели концентрации фоновой пробы в 200—1000 раз.

Ёмкости с нефтепродуктами и загрязнённый грунт переданы для дальнейшего обезвреживания в специализированную организацию, уточнили в Севприроднадзоре.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинске начали сборку новых контейнеров для бытового мусора.

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