Синоптики предупредили о первом символическом снеге в Подмосковье

В погодном центре «Фобос» сообщили, что первый символический снег может пойти в Московской области и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, 5 октября.

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Отмечается, что в центральную часть России будет с севера прорываться полярный воздух. «В результате клин холода доберётся до столичного региона, что... может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе», — приводит РИА Новости слова представителя «Фобоса». Отмечается, что речь идёт о «символическом метеорологическом снеге». Ранее m24 сообщало, что в Москве за прошедшие сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков.