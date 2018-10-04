Синоптики предупредили о первом символическом снеге в Подмосковье

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В погодном центре «Фобос» сообщили, что первый символический снег может пойти в Московской области и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, 5 октября.
Синоптики предупредили о первом символическом снеге в Подмосковье
  • © Global Look Press

Отмечается, что в центральную часть России будет с севера прорываться полярный воздух.

«В результате клин холода доберётся до столичного региона, что... может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе», — приводит РИА Новости слова представителя «Фобоса».

Отмечается, что речь идёт о «символическом метеорологическом снеге».

Ранее m24 сообщало, что в Москве за прошедшие сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков.

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