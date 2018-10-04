Синоптики предупредили о первом символическом снеге в Подмосковье
- © Global Look Press
Отмечается, что в центральную часть России будет с севера прорываться полярный воздух.
«В результате клин холода доберётся до столичного региона, что... может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе», — приводит РИА Новости слова представителя «Фобоса».
Отмечается, что речь идёт о «символическом метеорологическом снеге».
Ранее m24 сообщало, что в Москве за прошедшие сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков.