Участниками Всероссийской тренировки по ГО стали около трёх миллионов человек

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Участниками Всероссийской тренировки по гражданской обороне стали около трёх миллионов человек, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Участниками Всероссийской тренировки по ГО стали около трёх миллионов человек
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл

Во всех регионах было задействовано более 140 тыс. единиц техники.

Тренировка завершилась 3 октября. Как отметил глава ведомства Евгений Зиничев, в целом поставленные задачи выполнены.

«Призываю всех руководителей провести анализ проделанной работы. Тренировка завершается, но месячник по гражданской обороне продлится до 31 октября», — цитирует министра сайт МЧС России.

Ранее m24 сообщало, что число желающих сдать нормы ГТО в России выросло на 14%.

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