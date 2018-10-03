Участниками Всероссийской тренировки по ГО стали около трёх миллионов человек

Участниками Всероссийской тренировки по гражданской обороне стали около трёх миллионов человек, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Во всех регионах было задействовано более 140 тыс. единиц техники. Тренировка завершилась 3 октября. Как отметил глава ведомства Евгений Зиничев, в целом поставленные задачи выполнены. «Призываю всех руководителей провести анализ проделанной работы. Тренировка завершается, но месячник по гражданской обороне продлится до 31 октября», — цитирует министра сайт МЧС России. Ранее m24 сообщало, что число желающих сдать нормы ГТО в России выросло на 14%.