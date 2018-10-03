Участниками Всероссийской тренировки по ГО стали около трёх миллионов человек
- © Агентство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл
Во всех регионах было задействовано более 140 тыс. единиц техники.
Тренировка завершилась 3 октября. Как отметил глава ведомства Евгений Зиничев, в целом поставленные задачи выполнены.
«Призываю всех руководителей провести анализ проделанной работы. Тренировка завершается, но месячник по гражданской обороне продлится до 31 октября», — цитирует министра сайт МЧС России.
Ранее m24 сообщало, что число желающих сдать нормы ГТО в России выросло на 14%.