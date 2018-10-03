В Калининграде завели дело после смерти 27-летней пациентки в больнице

В Калининграде завели уголовное дело после смерти 27-летней пациентки в больнице, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, женщина была госпитализирована в конце августа. Ей поставили диагноз и выписали на амбулаторное наблюдение. В тот же день пациентке стало плохо. Её доставили в ту же больницу, где она умерла 12 сентября.

В настоящее время проводятся следственные действия, запланированы экспертизы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ставропольском крае завели дело из-за смерти девятимесячного ребёнка после лечения от инфекции.