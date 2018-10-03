В Калининграде завели дело после смерти 27-летней пациентки в больнице
- РИА Новости
По имеющимся данным, женщина была госпитализирована в конце августа. Ей поставили диагноз и выписали на амбулаторное наблюдение. В тот же день пациентке стало плохо. Её доставили в ту же больницу, где она умерла 12 сентября.
В настоящее время проводятся следственные действия, запланированы экспертизы.
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