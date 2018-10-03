В Калининграде завели дело после смерти 27-летней пациентки в больнице

Короткая ссылка
В Калининграде завели уголовное дело после смерти 27-летней пациентки в больнице, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Калининграде завели дело после смерти 27-летней пациентки в больнице
  • РИА Новости

По имеющимся данным, женщина была госпитализирована в конце августа. Ей поставили диагноз и выписали на амбулаторное наблюдение. В тот же день пациентке стало плохо. Её доставили в ту же больницу, где она умерла 12 сентября.

В настоящее время проводятся следственные действия, запланированы экспертизы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ставропольском крае завели дело из-за смерти девятимесячного ребёнка после лечения от инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить