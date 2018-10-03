Более трёх тысяч детей примут участие в слёте туристов в «Артеке»
- РИА Новости
Мероприятие проходит с 3 по 5 октября.
Центральным маршрутом стал путь к Тороповой даче — так называемая Большая севастопольская тропа. Запланированы спортивные игры, культурная программа.
Также 4 октября состоится общий сбор лагерей на фестивальной поляне, где пройдёт концерт «Мир авторской песни: от классики жанра до наших дней» с участием барда Олега Митяева.
Ранее сообщалось, что Международный форум открылся в «Артеке».