Более трёх тысяч детей примут участие в слёте туристов в «Артеке»

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Более трёх тысяч детей из России и других стран примут участие во втором большом слёте туристов в «Артеке», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу международного детского центра.
Более трёх тысяч детей примут участие в слёте туристов в «Артеке»
  • РИА Новости

Мероприятие проходит с 3 по 5 октября.

Центральным маршрутом стал путь к Тороповой даче — так называемая Большая севастопольская тропа. Запланированы спортивные игры, культурная программа.

Также 4 октября состоится общий сбор лагерей на фестивальной поляне, где пройдёт концерт «Мир авторской песни: от классики жанра до наших дней» с участием барда Олега Митяева.

Ранее сообщалось, что Международный форум открылся в «Артеке».

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