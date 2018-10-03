СМИ: Минстрой одобрил поправки депутатов Госдумы по новой схеме управления домом

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Минстрой одобрил поправки депутатов Госдумы к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», согласно которым интересы жильцов многоквартирных домов на собраниях могут представлять минимум десять делегатов. Об этом сообщают «Известия».
СМИ: Минстрой одобрил поправки депутатов Госдумы по новой схеме управления домом
  • РИА Новости

Новые инициативы ко второму чтению внесли представители «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев.

Из документа следует, что «один делегат не может быть избран собственниками помещений, обладающими более чем 10% голосов от общего числа собственников в многоквартирном доме».

Таким образом, собрание будет состоять по меньшей мере из десяти человек. Как отметил Качкаев, это необходимо, чтобы за весь дом не принимал решения один делегат.

Ко второму чтению также предложено изменить срок полномочий делегатов на два года с автоматической пролонгацией ещё на столько же, если жители решат не менять представителя.

Ранее сообщалось, что Минстрой планирует обязать управляющие компании ежегодно отчитываться перед жителями.

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