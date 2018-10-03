ФАС нашла признаки нарушения закона в рекламе услуг онлайн-казино
- РИА Новости
Документ подписан заместителем руководителя ведомства Андреем Кашеваровым.
«По закону о госрегулировании деятельность по организации азартных игр, их проведению с использованием сети запрещена», — заявила председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
По её словам, незаконна и соответствующая реклама.
Воропаева отметила, что если ФАС возбудит дело, то это станет первым реальным шагом по борьбе с продвижением нелегальных услуг.
Ранее в России предложили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино в досудебном порядке.