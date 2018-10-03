ФАС нашла признаки нарушения закона в рекламе услуг онлайн-казино

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Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась деятельностью онлайн-казино: она усмотрела признаки нарушения законодательства при продвижении таких услуг и намерена завести дело против администраторов ресурсов, на которых публикуются подобные ролики. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ответ ФАС на обращение Молодёжного парламента при Госдуме.
ФАС нашла признаки нарушения закона в рекламе услуг онлайн-казино
  • РИА Новости

Документ подписан заместителем руководителя ведомства Андреем Кашеваровым.

«По закону о госрегулировании деятельность по организации азартных игр, их проведению с использованием сети запрещена», — заявила председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

По её словам, незаконна и соответствующая реклама.

Воропаева отметила, что если ФАС возбудит дело, то это станет первым реальным шагом по борьбе с продвижением нелегальных услуг.

Ранее в России предложили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино в досудебном порядке.

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