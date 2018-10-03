В России назвали регионы с самой низкой смертностью

Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье» составили рейтинг регионов по уровню смертности по итогам января — июля 2018 года, сообщает газета «Известия».

Анализ основан на данных Росстата. Самый высокий показатель — в Псковской области (18 случаев на 1 тыс. населения).

Далее следуют Тверская (17,7 случая), Новгородская (17,2), Тульская (16,6) и Владимирская (16,5) области.

Наиболее низкий показатель — в Ингушетии (2,8 случая на 1 тыс. населения).

Затем идут Чеченская Республика (4,5), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,8), Дагестан (5) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (6,4).

Как рассказали в ОНФ, в 23 регионах за семь месяцев удалось добиться снижения смертности населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наилучшие данные у Ингушетии, где смертность сократилась на 6,7%.

В 55 регионах показатель, наоборот, вырос. Больше всего — на Чукотке (+21,7%).

Ранее ФАН сообщало, что правительство намерено снизить смертность в России к 2024 году.