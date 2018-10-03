В России назвали регионы с самой низкой смертностью
- РИА Новости
Анализ основан на данных Росстата. Самый высокий показатель — в Псковской области (18 случаев на 1 тыс. населения).
Далее следуют Тверская (17,7 случая), Новгородская (17,2), Тульская (16,6) и Владимирская (16,5) области.
Наиболее низкий показатель — в Ингушетии (2,8 случая на 1 тыс. населения).
Затем идут Чеченская Республика (4,5), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,8), Дагестан (5) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (6,4).
Как рассказали в ОНФ, в 23 регионах за семь месяцев удалось добиться снижения смертности населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наилучшие данные у Ингушетии, где смертность сократилась на 6,7%.
В 55 регионах показатель, наоборот, вырос. Больше всего — на Чукотке (+21,7%).
Ранее ФАН сообщало, что правительство намерено снизить смертность в России к 2024 году.