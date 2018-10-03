Путин предложил расширить полномочия детских омбудсменов

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Глава государства Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, которые предлагают предоставить право детским омбудсменам обращаться с иском об отмене решений властей в случае нарушений прав и интересов детей.
Путин предложил расширить полномочия детских омбудсменов
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, предлагается разрешить уполномоченным обращаться в суд с иском о признании незаконными решений, действий или бездействия органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц, если омбудсмен полагает, что они нарушают права и интересы детей.

Как отмечается, проект закона также предлагает закрепить право омбудсмена отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших ему известными в связи с исполнением своих обязанностей.

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