Путин предложил расширить полномочия детских омбудсменов

Глава государства Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, которые предлагают предоставить право детским омбудсменам обращаться с иском об отмене решений властей в случае нарушений прав и интересов детей.

Как передаёт РИА Новости, предлагается разрешить уполномоченным обращаться в суд с иском о признании незаконными решений, действий или бездействия органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц, если омбудсмен полагает, что они нарушают права и интересы детей.

Как отмечается, проект закона также предлагает закрепить право омбудсмена отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших ему известными в связи с исполнением своих обязанностей.

Ранее в Госдуме предложили расширить полномочия волонтёров.