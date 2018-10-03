В МИД поддержали идею об учреждении Всемирного дня исторического просвещения молодёжи

В Министерстве иностранных дел России поддержали инициативу об учреждении новой памятной даты ООН 22 июня — Всемирного дня исторического просвещения молодёжи. Это следует из ответа ведомства (есть в распоряжении RT) председателю Молодёжного парламента при Госдуме Марии Воропаевой.

Инициатива Молодёжного парламента об учреждении новой памятной даты ООН «заслуживает внимания», отметили в ведомстве.

«Исходим из того, что её успешная реализация будет способствовать сохранению исторической правды о Второй мировой войне, донесению до широких кругов общественности объективной информации о роли нашей страны в победе над нацизмом и внесёт свой вклад в противодействие попыткам фальсификации истории», — говорится в документе.

В министерстве добавили, что в целях успешного продвижения инициативы на площадке ООН целесообразно заручиться поддержкой со стороны неправительственных общественных организаций, особенно молодёжных, из разных стран мира.

Как рассказала RT Мария Воропаева, предложение планируется озвучить на Первом международном конгрессе молодёжных парламентов, который пройдёт 16—20 октября в Москве.

Ранее сообщалось, что Молодёжный парламент при Госдуме предлагает учредить на уровне Организации Объединённых Наций (ООН) новую памятную дату 22 июня — Всемирный день исторического просвещения молодёжи.