Начался ремонт Большого Москворецкого моста

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В столице начался ремонт Большого Москворецкого моста, сообщает портал мэра и правительства. Завершение работ запланировано на четвёртый квартал 2019 года.
Начался ремонт Большого Москворецкого моста
  • ©mos.ru

В частности, должны быть заменены гранитная облицовка и мостовое полотно, увеличены гранитные парапеты, обновлена гидроизоляция, уплотнён грунт под фундаментами основных опор.

Также специалисты отремонтируют несущие конструкции эстакадных частей и проведут монтаж инженерных систем.

Некоторые работы являются реставрационными, так как мост — памятник культурного наследия.

Как ожидается, после ремонта срок службы моста вырастет на 20—25 лет, передаёт m24.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.

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