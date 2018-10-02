Начался ремонт Большого Москворецкого моста
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В частности, должны быть заменены гранитная облицовка и мостовое полотно, увеличены гранитные парапеты, обновлена гидроизоляция, уплотнён грунт под фундаментами основных опор.
Также специалисты отремонтируют несущие конструкции эстакадных частей и проведут монтаж инженерных систем.
Некоторые работы являются реставрационными, так как мост — памятник культурного наследия.
Как ожидается, после ремонта срок службы моста вырастет на 20—25 лет, передаёт m24.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.