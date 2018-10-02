В столице начался ремонт Большого Москворецкого моста, сообщает портал мэра и правительства. Завершение работ запланировано на четвёртый квартал 2019 года.

В частности, должны быть заменены гранитная облицовка и мостовое полотно, увеличены гранитные парапеты, обновлена гидроизоляция, уплотнён грунт под фундаментами основных опор.

Также специалисты отремонтируют несущие конструкции эстакадных частей и проведут монтаж инженерных систем.

Некоторые работы являются реставрационными, так как мост — памятник культурного наследия.

Как ожидается, после ремонта срок службы моста вырастет на 20—25 лет, передаёт m24.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.