В Вологодской области завели дело в отношении матери ребёнка, выпавшего с седьмого этажа

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В Вологодской области завели уголовное дело в отношении матери ребёнка, выпавшего с седьмого этажа, сообщает Nation News со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Вологодской области завели дело в отношении матери ребёнка, выпавшего с седьмого этажа
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 28 сентября. 18-летнюю девушку подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, причиной гибели ребёнка могла стать неосторожность матери, отлучившейся в коридор и оставившей мальчика в комнате одного.

Расследование продолжается, говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели дело на многодетную мать, чей ребёнок спал на полке шкафа.

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