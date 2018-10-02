В Вологодской области завели дело в отношении матери ребёнка, выпавшего с седьмого этажа
- РИА Новости
Инцидент произошёл 28 сентября. 18-летнюю девушку подозревают в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, причиной гибели ребёнка могла стать неосторожность матери, отлучившейся в коридор и оставившей мальчика в комнате одного.
Расследование продолжается, говорится на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели дело на многодетную мать, чей ребёнок спал на полке шкафа.