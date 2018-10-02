В Барнауле увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом
В Алтайском крае в Барнауле увеличилось до 11 число пострадавших в результате столкновения автобуса с опорой моста. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
- РИА Новости
«Число пострадавших увеличилось до 11 человек», — заявил представитель инспекции.
Ранее стало известно, что в Барнауле на проспекте Строителей автобус столкнулся с опорой моста.
Сотрудники полиции на месте ДТП устанавливают обстоятельства произошедшего.
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