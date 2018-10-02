В Барнауле увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом

В Алтайском крае в Барнауле увеличилось до 11 число пострадавших в результате столкновения автобуса с опорой моста. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

РИА Новости

«Число пострадавших увеличилось до 11 человек», — заявил представитель инспекции. Ранее стало известно, что в Барнауле на проспекте Строителей автобус столкнулся с опорой моста. Сотрудники полиции на месте ДТП устанавливают обстоятельства произошедшего.