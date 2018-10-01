В Ставрополе завели дело после травмирования ребёнка в театре

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В Ставрополе завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка в Театре драмы имени Михаила Лермонтова, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на краевое СУ СК России.
В Ставрополе завели дело после травмирования ребёнка в театре
  • РИА Новости

По информации следователей, инцидент произошёл в апреле. Во время антракта на восьмилетнюю девочку упала деревянная рейка. Ребёнок получил черепно-мозговую травму.

Дело возбудили в отношении начальника службы оборудования по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Расследование продолжается.

Ранее Nation News сообщал, что в Севастополе организовали проверку из-за смерти упавшего с качелей ребёнка.

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