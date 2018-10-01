В Ставрополе завели дело после травмирования ребёнка в театре
- РИА Новости
По информации следователей, инцидент произошёл в апреле. Во время антракта на восьмилетнюю девочку упала деревянная рейка. Ребёнок получил черепно-мозговую травму.
Дело возбудили в отношении начальника службы оборудования по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Расследование продолжается.
Ранее Nation News сообщал, что в Севастополе организовали проверку из-за смерти упавшего с качелей ребёнка.