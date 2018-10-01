Первый урбанистический форум «Города у воды» пройдёт 5—6 октября в Петербурге

Первый урбанистический форум «Города у воды» будет проходить 5—6 октября в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform.

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Участники намерены обсудить вопросы использования городских набережных и превращения прибрежных территорий в общественные и культурные пространства. Откроет форум главный архитектор Санкт-Петербурга, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Среди спикеров — представители России, Дании, Швеции, Исландии. Ранее m24 сообщало, что Московский урбанистический форум посетили 7 тыс. участников из 68 стран.