Первый урбанистический форум «Города у воды» пройдёт 5—6 октября в Петербурге
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Участники намерены обсудить вопросы использования городских набережных и превращения прибрежных территорий в общественные и культурные пространства.
Откроет форум главный архитектор Санкт-Петербурга, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.
Среди спикеров — представители России, Дании, Швеции, Исландии.
Ранее m24 сообщало, что Московский урбанистический форум посетили 7 тыс. участников из 68 стран.