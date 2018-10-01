В Костромской области следователи проверяют сообщения об избиении ребёнка в детском лагере
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Планируется опросить свидетелей, установить причины и обстоятельства инцидента.
Кроме того, следователи направят данные в областную администрацию для рассмотрения вопроса о проведении служебной проверки.
О случившемся проинформирована и уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Татьяна Быстрякова, которая также проводит проверку, отмечается на сайте ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о групповом избиении девочки в лагере «Красная горка».
Также «Аргументы неделi» сообщали, что в Пермском крае завели дело после смерти 14-летней девочки.