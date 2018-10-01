В Костромской области следователи проверяют сообщения об избиении ребёнка в детском лагере

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В Костромской области начали доследственную проверку сообщений об избиении ребёнка в детском лагере, передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Костромской области следователи проверяют сообщения об избиении ребёнка в детском лагере
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Планируется опросить свидетелей, установить причины и обстоятельства инцидента.

Кроме того, следователи направят данные в областную администрацию для рассмотрения вопроса о проведении служебной проверки.

О случившемся проинформирована и уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Татьяна Быстрякова, которая также проводит проверку, отмечается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о групповом избиении девочки в лагере «Красная горка».

Также «Аргументы неделi» сообщали, что в Пермском крае завели дело после смерти 14-летней девочки.

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