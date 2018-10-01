Путин отметил роль Сухопутных войск в защите интересов страны

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Российский лидер Владимир Путин направил личному составу и ветеранам Сухопутных войск России поздравление с 468-летием со дня образования этого вида ВС.
Путин отметил роль Сухопутных войск в защите интересов страны
  • Reuters

Российский лидер подчеркнул, что Сухопутные войска всегда играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите интересов страны.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов страны. Героизм, отвага и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», — говорится в телеграмме.

2 августа Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с Днём ВДВ.

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