В Ставрополе пять человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями

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В Ставрополе в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
В Ставрополе пять человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями
  • РИА Новости

По предварительным данным, водитель Skoda Fabia не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Accent.

Пять человек были госпитализированы.

«У одного из пассажиров автомашины Skoda сломан таз. За рулем Skoda находился 18-летний студент, который водительские права получил всего месяц назад», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что штрафы за езду без техосмотра предложили повысить до 2 тыс. рублей. Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить иностранным гражданам работать водителями легковых такси.

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