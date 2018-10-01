В Ставрополе пять человек пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями
- РИА Новости
По предварительным данным, водитель Skoda Fabia не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Accent.
Пять человек были госпитализированы.
«У одного из пассажиров автомашины Skoda сломан таз. За рулем Skoda находился 18-летний студент, который водительские права получил всего месяц назад», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что штрафы за езду без техосмотра предложили повысить до 2 тыс. рублей. Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить иностранным гражданам работать водителями легковых такси.