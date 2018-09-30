В результате ДТП с автобусом и бензовозом в ХМАО пострадали шесть человек

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В результате ДТП с участием автобуса и бензовоза в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В результате ДТП с автобусом и бензовозом в ХМАО пострадали шесть человек
  • РИА Новости

Уточняется, что авария произошла на 34-м километре трассы Нижневартовск — Радужный​​​.

«Автобус столкнулся с бензовозом. Пострадавших шестеро — один водитель и пять пассажиров, все они находились в автобусе в момент ДТП», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в результате ДТП с грузовиком погибли три человека.

В июле ФАН передавало, что в ДТП в Ростовской области погиб ребёнок. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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