В результате ДТП с автобусом и бензовозом в ХМАО пострадали шесть человек

В результате ДТП с участием автобуса и бензовоза в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что авария произошла на 34-м километре трассы Нижневартовск — Радужный​​​.

«Автобус столкнулся с бензовозом. Пострадавших шестеро — один водитель и пять пассажиров, все они находились в автобусе в момент ДТП», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в результате ДТП с грузовиком погибли три человека.

В июле ФАН передавало, что в ДТП в Ростовской области погиб ребёнок. По данному факту было возбуждено уголовное дело.