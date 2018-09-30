В результате ДТП с автобусом и бензовозом в ХМАО пострадали шесть человек
- РИА Новости
Уточняется, что авария произошла на 34-м километре трассы Нижневартовск — Радужный.
«Автобус столкнулся с бензовозом. Пострадавших шестеро — один водитель и пять пассажиров, все они находились в автобусе в момент ДТП», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что в ХМАО в результате ДТП с грузовиком погибли три человека.
В июле ФАН передавало, что в ДТП в Ростовской области погиб ребёнок. По данному факту было возбуждено уголовное дело.