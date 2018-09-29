На Кубани завели дело из-за травмирования двух детей при катании на водном аттракционе
- РИА Новости
Инцидент произошёл в посёлке Джубга 18 августа.
По версии следователей, на центральном пляже мужчина катал отдыхающих на надувном «банане», привязанном к моторной лодке. В какой-то момент он превысил скорость и нарушил траекторию манёвра по волнам. Пострадали две девочки.
Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.