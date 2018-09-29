На Кубани завели дело из-за травмирования двух детей при катании на водном аттракционе

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В Краснодарском крае завели уголовное дело из-за травмирования двух детей при катании на водном аттракционе, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного СУТ СК России.
На Кубани завели дело из-за травмирования двух детей при катании на водном аттракционе
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в посёлке Джубга 18 августа.

По версии следователей, на центральном пляже мужчина катал отдыхающих на надувном «банане», привязанном к моторной лодке. В какой-то момент он превысил скорость и нарушил траекторию манёвра по волнам. Пострадали две девочки.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.

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