На Кубани завели дело из-за травмирования двух детей при катании на водном аттракционе

В Краснодарском крае завели уголовное дело из-за травмирования двух детей при катании на водном аттракционе, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного СУТ СК России.

Инцидент произошёл в посёлке Джубга 18 августа.

По версии следователей, на центральном пляже мужчина катал отдыхающих на надувном «банане», привязанном к моторной лодке. В какой-то момент он превысил скорость и нарушил траекторию манёвра по волнам. Пострадали две девочки.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.