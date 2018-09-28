Случайно застреливший напарника охотник предстанет перед судом в Удмуртии
- РИА Новости
По имеющимся данным, инцидент произошёл 18 августа 2018 года недалеко от деревни Ольховка.
33-летний обвиняемый, не убедившись в том, что ружьё поставлено на предохранитель, начал снимать его с плеча. Дробовой заряд попал в компаньона, который скончался.
Охотник обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности», передаёт ИА «Удмуртия». Материалы уголовного дела переданы в Увинский районный суд для рассмотрения по существу.
В 2017 году сообщалось, что в Тульской области егерь перепутал грибника с кабаном и застрелил его.