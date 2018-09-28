Случайно застреливший напарника охотник предстанет перед судом в Удмуртии

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Охотник, который случайно застрелил своего напарника, предстанет перед судом в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Случайно застреливший напарника охотник предстанет перед судом в Удмуртии
  • РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл 18 августа 2018 года недалеко от деревни Ольховка.

33-летний обвиняемый, не убедившись в том, что ружьё поставлено на предохранитель, начал снимать его с плеча. Дробовой заряд попал в компаньона, который скончался.

Охотник обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности», передаёт ИА «Удмуртия». Материалы уголовного дела переданы в Увинский районный суд для рассмотрения по существу.

В 2017 году сообщалось, что в Тульской области егерь перепутал грибника с кабаном и застрелил его.

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