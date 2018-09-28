ФАС выявила 153 картеля в первом полугодии

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила 153 картеля в первые шесть месяцев 2018 года, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
ФАС выявила 153 картеля в первом полугодии
  • РИА Новости

За отчётный срок выявлено 136 сговоров на торгах против 161 за первое полугодие 2017 года.

«Наибольшее количество картелей в первом полугодии 2018 года приходится на фармацевтику: рынок медицинских изделий и медикаментов», — рассказали в службе.

Наиболее масштабным в ФАС назвали дело в Астрахани, где были обнаружены нарушения на четырёх торгах на выполнение ремонта автомобильных дорог с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644,7 млн рублей.

В октябре 2017 года ФАС возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автодорог. По данным ведомства, компании создавали видимость конкуренции на торгах, связанных со строительством и ремонтом автодорог федерального значения, и заранее определяли победителей конкурса. Отмечается, что из-за подобных мер стартовая максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1%.

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