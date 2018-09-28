Глава Минстроя заявил об отсутствии необходимости повышать взносы за капремонт

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил об отсутствии необходимости повышать взносы за капитальный ремонт.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам министра, «на законодательном уровне вопрос повышения платы за капремонт многоквартирных домов сейчас не стоит».

Как отметил Якушев, губернатор Пермского края Максим Решетников предложил дать возможность регионам дифференцированно подходить к размеру взносов.

«Идею можно обсуждать, но пока вопрос увеличения сборов нигде не рассматривается», — добавил министр.

Ранее в Общероссийском народном фронте составили рейтинг регионов страны на предмет исполнения программ капитального ремонта многоквартирных домов.