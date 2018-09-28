Владелец кафе прокомментировал гибель людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге
- ©megapolisonline.ru
Об этом сообщает Пятый канал.
«Я знаю только ту информацию, которую мне передали сотрудники. Там случился прорыв горячей воды, и произошло затопление помещения», — заявил Зак.
По его словам, администратор вывел посетителей на улицу, но потом два гостя поняли, что забыли куртки, и вернулись.
«И уже не смогли выйти. Администратор находится в отделении полиции и даёт показания», — добавил Зак.
Ранее заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал случившееся.