В Ростовской области завели дело из-за падения школьника с надувного батута
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По версии следователей, индивидуальный предприниматель разместил в одном из ТЦ Ростова-на-Дону аттракцион, имеющий в сетке боковой стены ограждения механическое повреждение.
«В мае 2018 года девятилетний мальчик, скатываясь с горки, через имеющееся отверстие выпал с батута и упал на пол», — уточнили в ведомстве.
Ребёнок ударился затылком. Бизнесмен, со своей стороны, забрал батут домой и заменил боковую сетку. Теперь устройство для прыжков изъято.
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