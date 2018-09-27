В Ростовской области завели дело из-за падения школьника с надувного батута

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В Ростовской области завели уголовное дело из-за падения школьника с надувного батута в торговом центре, сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России в регионе.
В Ростовской области завели дело из-за падения школьника с надувного батута
  • © Михаил Воскресенский
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По версии следователей, индивидуальный предприниматель разместил в одном из ТЦ Ростова-на-Дону аттракцион, имеющий в сетке боковой стены ограждения механическое повреждение.

«В мае 2018 года девятилетний мальчик, скатываясь с горки, через имеющееся отверстие выпал с батута и упал на пол», — уточнили в ведомстве.

Ребёнок ударился затылком. Бизнесмен, со своей стороны, забрал батут домой и заменил боковую сетку. Теперь устройство для прыжков изъято.

Ранее Nation News сообщал, что в Калининградской области организовали проверку после сообщений о травме ребёнка в детском клубе.

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