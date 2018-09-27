В России усилят контроль за продукцией четырёх предприятий Казахстана 

Россельхознадзор с 29 сентября вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции четырёх казахстанских предприятий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.

«Федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Россельхознадзору, выявили несоответствия продукции животного происхождения, поступившей на территорию России с предприятий Казахстана, нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза», — заявила она.

В частности, усиление контроля вводится в отношении продукции предприятий ТОО «Кублей», ПК «Ижевский», ОО «Арай-East Food» и ТОО «Кузмич».

Также с 29 сентября будут введены временные ограничения на ввоз в Россию продукции казахстанской компании ТОО «J.F.M. Company».

В июле RIA56 сообщало, что на границе России и Казахстана задержали партию декоративных голубей.