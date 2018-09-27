Эксперт оценил предложение ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах

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Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН оценил предложение Международной ассоциации аэропортов ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах. Инициатива также касается попрошайничества, гадания и рекламы отелей.
Эксперт оценил предложение ввести штрафы для лиц, навязывающих услуги такси в аэропортах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я положительно к этому отношусь. Вопрос, как это будет выглядеть. Если они будут убирать людей, которые предлагают: «Такси! Такси!», — это одно», — сказал Смирнов.

Если это будут службы, которые размещены в аэропорте и тоже себя там рекламируют, — то это другой вопрос, считает эксперт.

По его мнению, такой закон следует хорошо продумать, чтобы не пострадали те, кто официально работает на территории аэропортов.

Ранее СМИ сообщали, что штрафы за езду без техосмотра предложили повысить до двух тысяч рублей.

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