На Камчатке изъяли 14 тонн контрабандной красной икры

В Камчатском крае изъяли 14 тонн контрабандной красной икры, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт МВД России.

В частности, два нелегальных цеха по переработке рыбы были обнаружены в посёлке Октябрьский Усть-Большерецкого района. Там нашли пять тонн продукции без маркировок и документов.

В селе Кавалерское того же района на придомовой территории оперативники изъяли со склада восемь тонн икры. В отношении владельца дома завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Кроме того, на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково задержаны пять человек, перевозивших в общей сложности тонну красной икры без документов.

«В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причинённого государству», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что жителю Благовещенска вынесли приговор за покупку браконьерской чёрной икры.