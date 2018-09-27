На Камчатке изъяли 14 тонн контрабандной красной икры

Короткая ссылка
В Камчатском крае изъяли 14 тонн контрабандной красной икры, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт МВД России.
На Камчатке изъяли 14 тонн контрабандной красной икры
  • © pixabay.com

В частности, два нелегальных цеха по переработке рыбы были обнаружены в посёлке Октябрьский Усть-Большерецкого района. Там нашли пять тонн продукции без маркировок и документов.

В селе Кавалерское того же района на придомовой территории оперативники изъяли со склада восемь тонн икры. В отношении владельца дома завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Кроме того, на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково задержаны пять человек, перевозивших в общей сложности тонну красной икры без документов.

«В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причинённого государству», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что жителю Благовещенска вынесли приговор за покупку браконьерской чёрной икры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить