Эксперт прокомментировал идею запретить иностранцам работать водителями легковых такси в России

Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Москвичёва запретить иностранным гражданам работать водителями легковых такси.

«Это не ограничение для определённых граждан-иностранцев работать в России, использовать наши инструменты, наши профессии, взаимодействовать с нашими гражданами. Нет. Сейчас вопрос стоит о сохранении человеческих жизней на дороге», — заявил Лобарев.

По его словам, проведённое в 2017 году в 17 регионах тестирование водителей-иностранцев дало неутешительные результаты.

Он также сказал, что в этом году произошло более тысячи ДТП, пострадали 1,2 тыс. водителей такси, из них более 50% — иностранные граждане.

«И это только те, кто во время ДТП предъявил документы представителям ГИБДД», — уточнил Лобарев.

Ранее СМИ сообщали, что штрафы за езду без техосмотра предложили повысить до двух тысяч рублей.