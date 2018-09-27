Мать лидера кущёвской банды Цапка досрочно вышла на свободу

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Мать лидера кущёвской банды Сергея Цапка Надежда, осуждённая на семь с половиной лет лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу.
Мать лидера кущёвской банды Цапка досрочно вышла на свободу
  • РИА Новости

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

«Она обратилась в суд с ходатайством пересчитать срок лишения свободы в связи с изменениями в законодательстве», — сообщили в суде.

Цапок была осуждена летом 2016 года за мошенничество с земельными участками.

Банда Сергея Цапка действовала в кубанской станице Кущёвской с 1998 по 2010 год. На их счету не менее 19 убийств, включая массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. Сергей Цапок был приговорён к пожизненному заключению в ноябре 2013 года, летом 2014-го умер в тюрьме.

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