Мать лидера кущёвской банды Цапка досрочно вышла на свободу
- РИА Новости
Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.
«Она обратилась в суд с ходатайством пересчитать срок лишения свободы в связи с изменениями в законодательстве», — сообщили в суде.
Цапок была осуждена летом 2016 года за мошенничество с земельными участками.
Банда Сергея Цапка действовала в кубанской станице Кущёвской с 1998 по 2010 год. На их счету не менее 19 убийств, включая массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. Сергей Цапок был приговорён к пожизненному заключению в ноябре 2013 года, летом 2014-го умер в тюрьме.