В России архивные справки можно будет получить в любом органе ЗАГС

В России архивные справки планируют выдавать в любом органе ЗАГС, сообщает «Вечерняя Москва».

Об этом заявила начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьёва.

«У заявителей появится возможность получать повторные свидетельства или справки о регистрации актов гражданского состояния в любом органе ЗАГС России по месту жительства или пребывания», — сказала она.

По её словам, отпадёт необходимость обращаться в ЗАГС, где акт был зарегистрирован и где хранится составленная актовая запись.

Чтобы получить архивную справку в день обращения, понадобится внести запрашиваемую актовую запись в Единый государственный реестр.

«В перспективе система значительно облегчит гражданам поиск актовых записей, составленных в отношении их родственников в ранние годы», — отметила Муравьёва.

Ранее Пятый канал сообщал, что петербургские МФЦ могут получить некоторые полномочия органов ЗАГС.