Власти Калининградской области предложили Совфеду поддержать празднование 300-летия Канта
- © Wikipedia
Ермак выступил на расширенном заседании комитета по науке, образованию и культуре, организованном в рамках Дней региона.
Как отметил министр, тема юбилея неоднократно обсуждалась на самом высоком уровне.
«Мы стремимся к тому, чтобы знаковая для Европы фигура Иммануила Канта стала одним из символов Калининградской области», — сказал он.
Ермак также сообщил, что в настоящее время формируется рабочая группа по подготовке к юбилею. Её возглавит губернатор Антон Алиханов.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области открыли Дом Канта.
Также телеканал «360» сообщал об открытии дома-музея Вячеслава Тихонова в Московской области.