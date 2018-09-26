Власти Калининградской области предложили Совфеду поддержать празднование 300-летия Канта

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак предложил Совету Федерации поддержать празднование в 2024 году на федеральном уровне 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ермак выступил на расширенном заседании комитета по науке, образованию и культуре, организованном в рамках Дней региона.

Как отметил министр, тема юбилея неоднократно обсуждалась на самом высоком уровне.

«Мы стремимся к тому, чтобы знаковая для Европы фигура Иммануила Канта стала одним из символов Калининградской области», — сказал он.

Ермак также сообщил, что в настоящее время формируется рабочая группа по подготовке к юбилею. Её возглавит губернатор Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области открыли Дом Канта.

Также телеканал «360» сообщал об открытии дома-музея Вячеслава Тихонова в Московской области.