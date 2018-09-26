Песков: Путин получает всю информацию о ситуации в Ингушетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно об «определённой внутренней напряжённости» в Ингушетии, глава государства Владимир Путин получает всю необходимую информацию по этому вопросу.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, осведомлён ли президент о ситуации в Сунженском районе Ингушетии.

«Мы знаем, что там есть определённая внутренняя напряжённость», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин, «конечно же, получает всю необходимую информацию».

По словам Пескова, «вместе с тем там, на месте, проводится работа».

Пресс-секретарь президента отметил, что «поэтому пока преждевременно говорить, ставить какие-то диагнозы».