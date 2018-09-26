Песков: Путин получает всю информацию о ситуации в Ингушетии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно об «определённой внутренней напряжённости» в Ингушетии, глава государства Владимир Путин получает всю необходимую информацию по этому вопросу.
Песков: Путин получает всю информацию о ситуации в Ингушетии
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, осведомлён ли президент о ситуации в Сунженском районе Ингушетии. 

«Мы знаем, что там есть определённая внутренняя напряжённость», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин, «конечно же, получает всю необходимую информацию».

По словам Пескова, «вместе с тем там, на месте, проводится работа».

Пресс-секретарь президента отметил, что «поэтому пока преждевременно говорить, ставить какие-то диагнозы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить