В Минздраве Подмосковья уточнили число пострадавших в ДТП с участием автобуса

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Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области в беседе с РИА Новости заявил, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье пострадали два человека.
В Минздраве Подмосковья уточнили число пострадавших в ДТП с участием автобуса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Они были доставлены в больницу с лёгкими травмами, а впоследствии отправлены на амбулаторное лечение.

На месте инцидента работали две бригады медицины катастроф и одна бригада скорой медпомощи.

Ранее сообщалось, что в Домодедовском районе в результате ДТП с участием автобуса и «Газели» пострадали восемь человек.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.

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