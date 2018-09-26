В Минздраве Подмосковья уточнили число пострадавших в ДТП с участием автобуса
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- РИА Новости
Они были доставлены в больницу с лёгкими травмами, а впоследствии отправлены на амбулаторное лечение.
На месте инцидента работали две бригады медицины катастроф и одна бригада скорой медпомощи.
Ранее сообщалось, что в Домодедовском районе в результате ДТП с участием автобуса и «Газели» пострадали восемь человек.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.