В Минздраве Подмосковья уточнили число пострадавших в ДТП с участием автобуса

Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области в беседе с РИА Новости заявил, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье пострадали два человека.

Они были доставлены в больницу с лёгкими травмами, а впоследствии отправлены на амбулаторное лечение.

На месте инцидента работали две бригады медицины катастроф и одна бригада скорой медпомощи.

Ранее сообщалось, что в Домодедовском районе в результате ДТП с участием автобуса и «Газели» пострадали восемь человек.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.