Кириенко заявил, что не видит риска вытеснения людей роботами
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- РИА Новости
«Я категорически не верю в тезис о том, что люди будут не нужны и всех заменят машины. Это невозможно. У людей появятся другие задачи, более интересные, более качественные, более творческие, и с этой точки зрения это вызов», — приводит Интерфакс слова Кириенко.
Он отметил, что «риск, что машины вытеснят людей, — это ерунда».
Ранее сообщалось, что в Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН при участии АО «Интеллект» прошли испытания созданного российскими программистами самообучающегося робота.