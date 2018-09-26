Кириенко заявил, что не видит риска вытеснения людей роботами

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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко не верит в то, что машины могут в будущем лишить человека работы.
Кириенко заявил, что не видит риска вытеснения людей роботами
  • © Жанна Манукян
  • РИА Новости

«Я категорически не верю в тезис о том, что люди будут не нужны и всех заменят машины. Это невозможно. У людей появятся другие задачи, более интересные, более качественные, более творческие, и с этой точки зрения это вызов», — приводит Интерфакс слова Кириенко.

Он отметил, что «риск, что машины вытеснят людей, — это ерунда». 

Ранее сообщалось, что в Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН при участии АО «Интеллект» прошли испытания созданного российскими программистами самообучающегося робота.

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